Písek - Do písecké nemocnice jezdí rodit i ženy, které mají ve stejné vzdálenosti nebo blíž jiné porodnice.

„Rodím poprvé. Na internetu jsem četla, že v písecké nemocnici je lepší péče, než v té strakonické. Slyšela jsem to i od žen, které už rodily. I když je to individuální, některé mé známé byly se strakonickou porodnicí spokojeny. Ve Strakonicích teď byl ten průšvih… Jsem spokojená s péčí tady, vybrala jsem si dobře,“ ujišťuje se Jana Dvořáková z Horažďovic.

Na jaře a v létě se rodí dětí víc. „Roli hraje i dnešní doba, kdy plodnost řídí mnoho žen antikoncepcí. Po jejím vysazení je otěhotnění pravděpodobnější a páry mají větší možnost určit si dobu, kdy by asi dítě mělo přijít na svět,“ vysvětluje Michal Turek, zástupce primáře porodnicko – gynekologického oddělení nemocnice Písek.

Běžnou věcí se v průběhu let stalo, že u porodu asistuje budoucí tatínek. Většina mužů je statečná. Rodičce psychicky pomáhají. Pro ženy je přítomnost muže v těchto chvílích pozitivní. Alternativní porody v Písku ženy moc nevyhledávají.

Vzhledem k počtu porodů je počet alternativních způsobů zanedbatelné číslo, a to i přes to, že jsou hodně medializované. Na stovky porodů jsou to spíš jednotlivé ženy.

Od konce devadesátých let, kdy se v České republice rodilo nejméně dětí, počet porodů stále vzrůstá.Věk rodiček se výrazně posunul. Zatímco v devadesátých letech rodily ženy ve dvaceti, dnes je průměrný věk prvorodiček kolem třiceti let.

Porody v číslechPorodnice Písek:

Rok 2007 – 800 porodů

K 8. 8. 2008 – 580 porodů

Porodnice Tábor:

Rok 2007 – 1003 porodů

K 8. 8. 2008 – 561 porodů