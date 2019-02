Hlasujte o miminko měsíce července

Písecko - Od pondělí 3. srpna (od 12 hodin) do pondělí 31. srpna (do 12 hodin) můžete hlasovat pro miminka narozená v písecké porodnici a zveřejněná v červenci v Píseckém deníku, a to prostřednictvím internetových stránek www.pisecky.denik.cz (z jedné IP adresy je možné poslat hlas jen jednou za 60 minut) nebo hlasovacích kuponů uveřejněných na stránkách vždy v pondělí, ve středu a v pátek v tištěném vydání Píseckého deníku, jehož prostřednictvím je možné hlasovat.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Lubomír Stehlík

Vítězové jednotlivých měsíčních kol pak postoupí do finálového hlasování o miminko roku 2015. Vítězné miminko internetového hlasování získá padesát hlasů, druhé v pořadí třicet a třetí deset hlasů. Konečný vítěz vzejde ze součtu hlasů z kuponů a bonusů z internetového hlasování.

