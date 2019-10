Každodenní život

Za komunistů bylo líp? Češi si to nemyslí

Vzpomínky Čechů na listopad 1989 a hodnocení toho, zda pro ně byla změna politického režimu přínosná, či ne, se liší podle vzdělání. Celkem si totiž 45 procent lidí starších čtyřiceti let myslí, že je to nyní lepší než před sametovou revolucí. Podle 38 procent bylo lépe za socialismu. Zbytek na to nemá žádný názor nebo jej neuvedl.

Z knihy Poslední revoluce. Prodej auta Favorit. Na všechno se tenkrát tvořily fronty. | Foto: Herbert Slavík