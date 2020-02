Vlastimil Kočí je rád, když jsou zákazníci spokojení

Zákazníkům se tu snaží vyjít vstříc. Zdejší obchod si oblíbili i chalupáři z Prahy, kteří sice mají možnost nakoupit si, co potřebují v supermarketech zaměřených na hobby sortiment, ale domácí prostředí, kde neztratí hodinu času a někdo jim navíc i ochotně poradí, jim lépe vyhovuje. „Chalupáři jsou nadšení, že tu najdou, co potřebují a s cenami jsou také spokojení. Těší nás, že se sem lidé vracejí. Hodně také objednáváme lidem to, co potřebují. Vyjde je to levněji, než kdyby si to objednali přes internet a platili dopravu,“ vysvětlil Vlastimil Kočí.