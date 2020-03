Prý to dlouho vypadalo, že část rodiny Václava Kučery půjde v jeho střeleckých stopách. Jejich „family“ kolektiv dokonce jednou soutěžil pohromadě a moc jim to šlo. Jenže osud rozhodl nakonec jinak: „Moji vnuci se bohužel zhlédli v něčem jiném. Prošli judem, florbalem a šermem. Teď jeden hraje fotbal a druhý se stal členem fotokroužku. Škoda,“ lituje. Vedle sportovní střelby má Václav Kučera jako doplněk na „osvěžení mozkových cév“ mariáš. A i v něm mu to jde dobře. Však ho také mastí už od první třídy. „Jednou se mi podařilo vyhrát celý Jižanský pohár. Ale ve střelbě jsem úspěšnější a taky ji mám nesrovnatelně radši,“ srovnává své priority. Ovšem opravdovým relaxem je pro něho práce v jeho revíru - čtyřech hektarech soukromého lesa na území mirotického honebního sdružení: „Tam mně to opravdu naplňuje. Jsem na čerstvém vzduchu a dobrovolně si dávám do těla. Lepší než tělocvična nebo posilovna- stokrát!,“ rozzáří se nadšením. Myslivosti se začal věnovat roku 1964, sportovní střelbu zahrnul do svého života od roku 1971.