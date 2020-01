Splnila si sen a vydala román. Jeho prostředí se nápadně pod

Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu v Písku a do svých čtyřiceti let jsem v Písku zůstala. Je to krásné město s tajemným historickým nádechem. Vždy, když přijedu, nejprve si projdu celé město a pozoruji, co se změnilo. Já Písek prostě miluji a není to fráze. V Německu už žiji více než deset let a přesto vždy, když jedu navštívit Písek, říkám, že jedu domů.