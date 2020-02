Radku Velkovou lákají zajímavé životní příběhy

Zootechnický obor jsem si vybrala proto, že mě odmalička bavilo pomáhat u babičky v hospodářství, milovala jsem králíky, kočky, koně, psy. Studium mě bavilo a chtěla jsem se oboru věnovat, ale přišla rodina a s malými dětmi se neslučovalo dělat zootechničku a z Písku za prací dojíždět. Místo do zemědělství jsem šla na konkurz do regionálních novin, kde jsem pak několik let působila.