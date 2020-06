Zdroj: Soukromý archiv

Dávala jsem si postupné cíle. Nejdřív to byl první zápas. Ten ale nedopadl slavně. Můj trenér Michal Frček hodil ručník do ringu, protože jsem šla se soupeřkou asi o 10 kg těžší. Naběhla na mě a já nevěděla, čí jsem. Někoho taková zkušenost odradí, mě to ale nakoplo a začala jsem víc trénovat. Další můj cíl bylo absolvovat aspoň deset zápasů, to jsem zvládla. Pak jsem se chtěla dostat na mistrovství republiky, to taky vyšlo. Další meta byla vyhrát republiku, tak jsem vyhrála. Potom jsem chtěla jet na Evropu, což se mi také vyplnilo, i když tam to moc nedopadlo. Plánovala jsem si jet i na mistrovství světa, ale to bohužel krachlo na penězích. Bylo to v Rusku a stálo to přes sto tisíc korun. Svaz by to nezaplatil a sponzora nemám.