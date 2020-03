Rozhodně na to měla, ale nikdy si nezahrála žádnou zahraniční soutěž. „Teď mě to mrzí, že jsem si nikdy v zahraničí nezahrála. Měla jsem nabídky, ale už je tady rodina. Je to škoda. Teď si mohu vyčítat, že jsem to neudělala, ale byl tam strach. Bylo to pro mě stresující. Říkala jsem si, že bych šla, ale… Ještě ta šance je, ale už by se ten klub spolu se mnou musel vzít i dva balíčky navíc.“