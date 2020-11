"Narodil jsem se v Portyči, v Čechově ulici v nízkém baráčku u vody, kde se říkalo U Šnoblů," zmínil spisovatel, který letos v prosinci oslaví pětasedmdesáté narozeniny. "Že jsme se za pár let přestěhovali o dům blíž k hospodě U Mostu, do štokového domu číslo 124/5, to byla výhoda jen pro mého tátu, který dělal v Rourovně, a který to tak měl k Taliánovi, co tam točil protivínskou desítku, o barák blíž. Matka prý tenkrát nesouhlasila, ale to jen proto, protože musela třikrát do měsíce drhnout dřevěné schody, ale nijak si tím nepomohla," vzpomínal dál na své dětství.

Zdroj: Archiv Deníku