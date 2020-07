Od šesti let hraji aktivně fotbal. Pro mě sport číslo jedna. Začínal jsem v rodné Kamenici nad Lipou, odtud jsem šel do dorostu do Pelhřimova, kde jsem hrál čtyři roky za dorost a dva roky za muže. Odtud vedly mé fotbalové kroky do Žirovnice, kde jsem hrál krajský přebor. Poté jsem se poprvé vrátil zpět do Kamenice nad Lipou, posléze jsem kývl na nabídku Soběslavi s cílem vyzkoušet si jihočeský krajský přebor. Nakonec z toho bylo nejlepších čtyři a půl roku mé fotbalové kariéry. Vybojovali jsem druhé a první místo v kraji a postup do divize, kde jsem strávil dva a půl roku. Nyní jsem se v zimní přestávce podruhé vrátil zpět do rodné Kamenice nad Lipou, kde bych rád pomohl s postupem do krajského přeboru.

