Začalo to u mého švagra v Blatné, kde jsme šmejdili na půdě. Našel jsem tam obyčejnou flašku – zelenou půllitrovou z blatenského velkostatku. To byl můj první kus a postupně se začaly nabalovat další a další. Po čase jsem se zkontaktoval s několika sběrateli a šlo to jako lavina. Nejraději vzpomínám právě na začátky, kdy jsem si dal inzerát a pak si na půdách špinavé zaprášené poklady našel. Dneska, když přijde čistá zabalená flaška v krabici, už to není takové.