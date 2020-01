Martin Třeštík čerpá inspiraci z krajiny

Malovat jsem začal už jako dítě. Jako školák jsem často seděl a maloval a také jsem si z knížek překresloval obrázky a docela mi to dlouho vydrželo. Asi na mě mělo vliv i to, že jsme bydleli vedle malíře Karla Stehlíka, který byl zároveň náš dobrý známý. Takže jsem v prostředí nakloněnému výtvarnému umění žil a také se tam asi inspiroval. Později jsem chodil i na výtvarné kroužky, které Karel Stehlík vedl, a samozřejmě do výtvarky v lidové škole umění.