Jako učitel mám vždy radost, když si na konci hodiny mohu říct „to se povedlo“. Není to vždy v každé hodině, stejně jako to není vždy v práci zástupce ředitele, v jehož pozici jsem od roku 2006. V práci zástupce ředitele je těch radostí (i starostí) více – úspěšné žádosti o grantové finanční prostředky pro školu, zvýšený zájem o vyučované obory, projevující se v nárůstu počtu žáků školy, výsledky žáků v odborných soutěžích, pořízení moderního vybavení a nespočet dalších. To vše jsou věci, které mi dělají radost, a u kterých jsou důvody jasné. Největší radost pak mám ze setkání s bývalými žáky, když mi říkají, že jim naše škola něco dala a že jsou ve svém životě úspěšní.