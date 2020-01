Lenka a její psi čarují úsměvy na tvářích nejen seniorů

Po několika návštěvách je vidět, že senioři se na Lenku a její psy těší. Jezdí do Domova důchodců v Horní Plané, DS Pomněnka v Protivíně, STROOMu Dub a Edenu v Prachaticích. Do každého zařízení jede na návštěvy maximálně dvakrát za měsíc. I u psů může dojít k vyhoření. S sebou bere dva mladší psy Boni a Dana, Mia je po úrazu a už nemá zkoušky. K k nim ještě občas vezme králíka a morče. „Lidé se těší. Někdo si vezme do postele králíka, někdo i psa. Třeba Dan je naučený, že těm, co chtějí, rovnou skočí do postele,“ vypráví své zážitky. Stačí ale, když si lidé jen psa hladí.