Knihovnictví jako takové se za třicet let zásadně změnilo. V 90. letech bylo všechno manuální, na kartičky. Dneska vše funguje přes počítač. Pro nás je to samozřejmě obrovské usnadnění práce, máme okamžitě zpětnou vazbu, jestli knížku máme, nemáme, můžeme objednat… Je víc času na práci se čtenářem. Práce je jednodušší a rychlejší. Musíme se přizpůsobovat. I tak si ale myslím, že ten, kdo stojí za pultem, by měl mít přehled o knihách i bez počítače. Je to ale dobrá pomoc. Přeci jen dnes vychází daleko víc knih než kdysi. Každá doba nese své, ale vždy musíte mít fond i v hlavě.