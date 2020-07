Baví mě ladit celek, takže mám v butiku nejen své šaty, ale i šperky, kabelky a další věci. Žena u mě sežene všechno až po silonky a navíc jí pomůžu to sladit. V září to budou tři roky, co jsem butik otevřela. Teprve tehdy jsem začala dělat víc svých věcí. Když nemáte, kde je nabízet, nemá to smysl. Mám jak klasiku, protože ji lidé chtějí, tak se nebojím ani něčeho výraznějšího. Nikdy nedělám víc stejných kusů než po jednom v pár velikostech.

Zdroj: Deník / Lucie Kotrbová