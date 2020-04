V soutěži vždy každý hasičský sbor složí jedno nebo dvě tříčlenná družstva a závodí také jednotlivci. Soutěže tohoto stylu mám moc rád. S kolegy si na nich můžeme vyměnit zkušenosti, znalosti a příjemně popovídat. Myslím, že je to přínosné. Mezi hasiči se navíc konají i další přátelská sportovní klání během roku. Klání na lezecké stěně v Táboře bylo napínavé až do konce, cesty byly o poznání těžší než loni, a proto mi to přišlo zajímavé do poslední minuty.