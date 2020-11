„Dodané fotografie z ministerstva obrany jsou z bojového a výcvikového prostředí,“ vysvětluje umělkyně k videoklipu, v němž snímky střídají záběry se zpěvačkou. Natáčelo se ve středních Čechách. „Kousek od mého rodného města, takže i emoce o to byly silnější,“ vypráví Naďa Válová.

Hudbu složil izraelský skladatel Tomer Adaddi, český text napsal zpěvačky dlouholetý kamarád Vlady Gryc. „S panem Adaddim se můj manažer seznámil ve chvíli, kdy řešil práva a jejich použití. Je to moc milý pán,“ vysvětluje zpěvačka, jak se trojice dala dohromady.

Přišly těžké časy

I Naďu Válovou, která se od roku 2005 snaží prorazit mezi českou pěveckou špičku, dostihly problémy spojené s pandemií. „Doba koronakrize bude mít obrovské následky, existenční, sociální a duševní,“ myslí si. Musela zrušit plánové turné s Bárou Basikovou a další vystoupení od března 2020 do dubna 2021. Platná Nadě Válové není v tuto chvíli ani její druhá profese servírky a baristky. „Zachraňuje mě pouze to, že vyrábím věnce,“ přiznává a dodává: „Není umělec jako umělec. Já neměla takové příjmy, abych si našetřila na nepohodu. A od státu nemám nárok na jakoukoliv finanční pomoc.“ Výrobky Naďa Válová prodává na svých oficiálních facebookových stránkách, kde ji také zájemci mohou kontaktovat. V nabídce má adventní, podzimní zimní věnce.

Na koronakrizi vnímá jediné plus. „Pouze online koncerty, které pravidelně pořádám ob pátek. „Velmi mě to sblížilo s mými skalními fanoušky. Máme na sebe čas a k sobě blíž než na běžných koncertech, a to je pro mě úžasná věc,“ usmívá se. Její online vystoupení se konají od 20.30 do 21.30 h podle témat a přání lidí. Koncert z obýváku plánuje zpěvačka ještě 26. listopadu ve 20 h.

Naďa Válová má dva syny, sedmáka Michaela a druháka Gabriela, kteří se nyní jako všechny děti vzdělávají prostřednictvím distanční výuky. Sama také vyučuje online, a to zpěv. „Ale málo, poněvadž mám pocit, že to není tak naplno a až na krev, jako u výuky osobní,“ krčí rameny Naďa Válová.

Naďa Válová



Účastnila se SuperStar, kde o dva hlasy nepostoupila. Všiml si jí však Michal Horáček a vybral ji do svého projektu. Spolupracovala i s Petrem Hapkou. Ten přímo pro ni složil písně V úzkých a Krev a šroubky.



Loni zpěvačce vyšlo první sólové album Černá s písněmi s texty Michala Horáčka. Nechybí ani Krev a šroubky. Album produkovala Bára Basiková. Na den veteránů 11. 11. vydala videoklip Snad vrátí se brzy.



Žije v Hrdějovicích.