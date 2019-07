V září Dan Bárta & Illustratosphere představí páté řadové album Kráska a zvířený prach. Koncert bude v divadle 22. září od 19 hodin. Dan Bárta je jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí a s projektem Illustratosphere okouzluje posluchače napříč generacemi i hudebními žánry už dvacátým rokem. Také na koncertě v Písku se můžete těšit na nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníky a písně vzlétající vysoko nad tuzemský standard populární hudby.

V říjnu přijede do Písku legenda české hudební scény Václav Neckář s doprovodnou skupinou Bacily. Václav Neckář sice nikdy nezískal Slavíka, ale měl k tomu hodně blízko - celkem 14x (čtyřikrát druhý a desetkrát třetí). To svědčí o jeho velké oblibě mezi posluchači, která trvá až dodnes. Nejslavnější hity už 23. října od 19 hodin vnesou do Divadla Fráni Šrámka první nádech Vánoc.

V listopadu se poprvé v Písku se samostatným vystoupením představí charismatická, osobitá a nezaměnitelná muzikálová zpěvačka Dasha. Ve svém novém koncertním programu prezentuje své oblíbené skladby všech žánrů od popu přes funky, soul až k muzikálovým melodiím. Dokonalý hudební zážitek vám 6. listopadu od 19 hodin zaručí mimo jiné i hudební doprovod – skupina Pajky Pajk v čele s Martinem Kumžákem a smyčcové těleso Epoque Quartet.

Konec listopadu bude v Divadle Fráni Šrámka patřit zpěvákovi, jehož koncerty jsou v Písku dlouho dopředu vyprodané doslova do posledního místečka. Není to nikdo jiný než Jakub Smolík, který v roce 2019 slaví životní jubileum. Ke svým šedesátinám připravil pro posluchače narozeninové koncerty, na které si zve hosty. V Písku bude 26. listopadu hostem Jakuba Smolíka Petr Kolář.

Možná si říkáte, že předbíháme a na nákup lístků je dost času. Nevěřte tomu. Třeba právě na Jakuba Smolíka už jsou pryč 2/3 lístků a na Václava Neckáře třetina. Teď v létě máte víc času, tak si s předstihem zajistěte pohodový podzim.

Autor: Kateřina Koželuhová