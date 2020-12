Zdroj: Archiv autoraJeho prvotinou byla povídková kniha pro dospělé Sedm dýmek a mincí, kterou vydal v roce 2015. Je to 18 povídek o životě a o ženách. A v každé povídce je postava s dýmkou. "Tvrdil jsem a taky to splnil, že až budu v důchodu, začnu psát. Jen jsem netušil, že to nakonec sklouzne do pohádek pro děti. V knížce Sedm dýmek a mincí je jedna z povídek vlastně pohádka o mluvící dýmce, která však není pro děti. Nicméně to tahle pohádka celé odstartovala," vzpomíná autor na své začátky.

O rok později šla na podzim do tisku první knížka klasických pohádek pro děti. Od té doby vydává Zdeněk Klásek pravidelně každý rok jednu knížku pohádek. "Pohádkové příběhy jsou vymyšlené, zcela nové, neopsané a neodposlouchané. Na pohádkách se mně líbí, že je v nich skoro všechno možné, stačí popustit fantazii a nakonec nechat zvítězit dobro nad zlem. I proto to jsou vlastně pohádky," míní.

Většinu příběhů podle svých slov vymyslel ve vaně nebo na svých oblíbených procházkách s dýmkou. "Vana ale vyhrává. Často mne inspiruje prostředí, rád píšu o tom, kde to znám. Někdy stačí tam být jenom jednou. Tajemná místa jsou nejlepší, když to tam na člověka dýchne. Stane se, že někam vkročím a v té vteřině vím, že tam posadím děj pohádky a rovnou vím, o čem bude," říká Zdeněk Klásek.

Po napsání prvních pohádek si všiml, aniž by to byl záměr, že nechtěně zasazuje děj do reálných míst. "Jedná se o hrady, zámky, řeky, rybníky, vesnice, městečka, kopce a hory, které vlastně budou lidé znát, nebo je najdou na mapě. Zalíbilo se mi to a začal jsem tak psát záměrně," poznamenal.

Vydavatele nikdy nesháněl, všechny knihy vydal pomocí kamarádů. "Bez nich by to opravdu nešlo. Bylo důležité pro vydání další knížky, aby se vrátily náklady. To se povedlo a tak to pokračuje dál. Už je na světě šest knížek. Dnes tvrdím, že není umění něco napsat, ale je umění to prodat, když nemáte slavné jméno. A tak jsem se stal spisovatelem, investorem i reklamním pracovníkem," popisuje s tím, že dostat mezi lidi informaci, že nějaká taková knížka existuje, není úplně snadné.

Každá knížka má kmotra. První dvě pokřtil Robert Drozda, pohádkář ze Stodu, další písničkář Miroslav Paleček, další Jindřich Müller, frontmen skupiny Fantom, a předposlední kmotr je herec a moderátor Václav Vydra. "Letošní knížka si bude muset počkat, protože tato divná doba křest nedovolí. Vše bylo dávno dopředu domluvené, datum byl stanoven i oslovený kmotr souhlasí. Nicméně křest knížky bude, až to situace dovolí," informuje Zdeněk Klásek a dodává, že kmotrem bude Kašpárek. "Členové loutkového divadla v Milevsku jsou tak hodní, že na křtu zahrají nějakou povedenou scénku a Kašpárek se sudičkami pokřtí moji knížku pohádek. Moc jsem se na to těšil, ale tak se prostě budu těšit dál. Vždyť to těšení je tak hezké," doplňuje na závěr milevský autor.

Knížky je možné koupit v internetových obchodech a jejich kamenných prodejnách, v knihkupectví Bolková Milevsko, infocentru Milevsko a Milevském muzeu. Nejnovější dílo se jmenuje Jihočeské pohádky 2, je v tvrdé vazbě a barevně ilustrované Adélou Ebenhochovou z Ratiboře u Milevska. Cena je 230 korun.