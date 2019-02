Písek - Sladovna Písek bude odkaz největšího českého génia hostit až do konce jarních prázdnin.

Výstava Půlstoletí s Cimrmanem. | Foto: redakce

Výstava Půlstoletí s Cimrmanem totiž potrvá až do 15. března. „Mapuje chod Divadla Járy Cimrmana, jeho herců i her, to vše s legendárním humorem. Návštěvníci si prohlédnou fotografie, rekvizity, objekty, vynálezy a předměty týkající se Járy Cimrmana a jeho osobnosti,“ říká ředitel Sladovny Adam Langer.

Výstava je vhodná pro dospělé, ale také pro starší děti, vysvětluje Adam Langer: „Divadlo Járy Cimrmana je i v osnovách literatury pro střední školy. Právě proto jsme připravili i lektorský program, který studenty seznamuje s výstavou hravým a zábavným způsobem.“

Až do března potrvá také výstava ve sklepě Sladovny v Balzám Café s názvem Šikovní Divadla Járy Cimrmana. Tam představuje písecký rodák Petr Brukner fotografie, Jaroslav Weigel své grafiky a Jiří Hraběta dřevořezby.

„Výstava Půlstoletí s Cimrmanem se otevřela veřejnosti 13. října a původně měla být otevřena pouze do konce tohoto roku. Pro velký úspěch ale zůstává déle,“ dodává Langer.



Petr Brůha