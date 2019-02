Písek - Jihočeský klub Obce spisovatelů ve spolupráci s Prácheňským muzeem připravuje III. velké čtení spisovatelů jižních Čech. Uskuteční se ve dvou částech, a to 11.a 18. března vždy od 16 hodin v Památníku Adolfa Heyduka v Tyršově ulici v Písku.

Spisovatelka Jaroslava Pixová. | Foto: Deník / Libuše Kolářová

Tuto neděli například Jaroslava Pixová připomene svoji knihu Jak se žilo v Písku u Svatého Václava, kde zaznamenala bohatou historii lokality, která je starší než město Písek. Zlata Měchurová nahlédne do příběhů starých píseckých domů a osudů jejich obyvatel. Velkého čtení se dále zúčastní spisovatelé Richard Uher, Radka Velková, Alen Malina, František Tylšar a Otakar Pánek.



V programu vystoupí Ladislav Žák (recitace), Ivan Zborník (kytara) a Václav Holub (flétna).



Setkání spisovatelů v Památníku Adolfa Heyduka se nekonají náhodou. "Básník Adolf Heyduk miloval setkávání s přáteli, zejména těmi literárními. Zval je do svého bytu, rád s nimi rozprávěl a zajímal se, co píší nového, co si bude zanedlouho moci dát do své bohaté knihovny. Mladé autory posiloval, radil jim, protože nebyl bez zkušeností – však tisíce básní, shrnutých do šedesáti samostatných sbírek a hlavně roztroušených do všemožných novin, časopisů, sborníků, příležitostných brožur), něco znamenalo," uvedl Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku, jehož je Heydukův památník součástí.



Další část Velkého čtení jihočeských spisovatelů se uskuteční v neděli 18. března od 16 hodin.