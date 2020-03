Navázat ve Sladovně na téma ilustrace a animace má projekt Animation Now, jehož hlavním cílem je v této galerii hrou otevřít animační studio.

Galerie Sladovna se bude věnovat animaci. | Foto: Deník / Petr Brůha

Aktuálně je ve své polovině a k životu ho přivedl především grant přeshraniční spolupráce Česko – Rakousko. „Animace je téma, se kterým si ve Sladovně hrajeme dva nebo tři roky. První byly příměstské tábory, které jsou od té doby velice populární. Postupně jsme vytvořili projekt v rámci Laboratoře, což je výtvarně experimentální ateliér, který ve Sladovně vzniká, točí různá témata a jedním z nich byla právě animace, kde jsme vytvořili animační studio a znovu jsme pracovali s technikou animace. Uvědomili jsme si, že animace je skvělá technika, která nabízí nekonečný tvůrčí prostor a dokáže vtáhnout děti i rodiče a v nejjednodušších základech i děti předškolního věku. Proto jsme se rozhodli napsat grantovou žádost na tento projekt a jsme nesmírně vděčni, že byla podpořena. Napsali jsme ji tak, abychom mohli spolupracovat jednak s odborníky na animaci v České republice, jako je Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, podařilo se nám navázat spolupráci také s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze. Zároveň spolupracujeme s opravdu významným zahraničním partnerem, vídeňským dětským muzeem ZOOM. Je to muzeum, které má už téměř 20 let animační studio jako jednu ze stále otevřených výstav, takže se tuto příležitost rozhodli také využít. Je to pro ně způsob, jak reflektovat 20 let práce s animací a s dětmi a zároveň jak vytvořit studio nové a připravit ho pro 21. století, protože technologické možnosti a také zkušenosti se neustále mění a vyvíjí,” popisuje projekt galerijní pedagog Tomáš Novotný.