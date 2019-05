„Pracovat v místě bydliště režiséra je skvělý, všichni ho tu znají,“ směje se. Uznává, že natáčení je náročné, přesto ho považuje za příjemnou zkušenost. „Jsme tu ubytovaní u jednoho pána na vejminku, máme tu takovou pracovní dovolenou,“ říká.

Režisér do filmu zapojil skoro celou ves. „Bohdan oslovil místní kamarády, kteří mají ve filmu malé role,“ vypráví.

Tomáš Jeřábek sám se zhostí postavy záporáka. „A ještě ne na první dobrou, takže je to hajzl na druhou,“ vysvětluje. Jako Josef Bláha obývá vesnici, kde došlo k mnohým změnám. „Je neuvěřitelné, jaké věci a proměny v lidech začne vyvolávat každá doba, která dovolí uvolnit normy. Když společnost dovolí to, co předtím bylo tabu, začne fungovat skvěle dominový efekt,“ uvažuje o hlavním tématu snímku Tomáš Jeřábek.

Ve vsi Vitorazsko, kde se děj odehrává, totiž došlo po druhé světové válce téměř k pogromu na německém obyvatelstvu.

Ženu Tomáše Jeřábka hraje jeho vlastní manželka. „Náš skutečný syn nám nemůže hrát syna, protože mu je osm měsíců, tak tu máme Slávu, kterému je už dvacet, “ vtipkuje herec.