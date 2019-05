Pomník slavnostně odhalila starostka obce Alena Nováková, přítomni byli i europoslanec Jiří Pospíšil, rodinní příslušníci, náměstci primátora Tomáš Bouzek a Viktor Vojtko, plukovník a pilot Zdeněk Ouda, plukovník policie České republiky Pavel Galajda, major vojenské policie Zdeněk Jerson a historik vojenského historického ústavu Jiří Plachý a další.

Václav Martínek byl podle Jiřího Plachého, historika, příslušník zahraniční armády za 2. světové války. "Stále nedokážeme ocenit, co pro nás existence zahraničních jednotek za 2. světové války znamenala," myslí si Jiří Plachý. Činnost zahraničních jednotek nakonec dopomohla k uznání našich předválečných hranic. "Na jaře 1939 to vypadalo jako nesplnitelný sen, že budou hranice Československa znovu obnoveny. Oni však věřili, že se tak stane a byli ochotni obětovat velkou část svého pohodlí, aby odešli do nejisté situaci, která panovala v cizině, kde byli přijímání zprvu jako obtížní běženci. Až později se z nich stali významní spojenci," vypráví historik a dodává: "I k tomu přispěl Václav Martínek." Jeho smrt považuje za tragickou. Komunistický režim, který v únoru 1948 převzal zemi, nechtěl připustit, že by národní hrdinové nebyli spojeni se Sovětským svazem. "Komunisté se se obávali toho, že ti, co odešli do odboje za svobodu a demokracii, by mohli znovu povstat proti jejich nelegitimnímu režimu. Smrt Václava Martínka byla zřejmě první obětí únorových událostí, ale ne poslední," dodává na závěr historik, který se osudem vojáka zabýval.

Na akt odhalení desky přišla příbuzná hrdiny Ivana Celnarová. "Jsem ráda za otevření životního osudu bratra mého dědečka," děkovala žena, se všechny souvislosti dozvěděla takto, a dodala: "Jsem ráda, že Václav Martínek patřil do naší rodiny."

Iniciátory zhotovení pamětní desky byli Jiří Šilha s otcem z vojensko-letecké historické společnosti, jejíž zástupci na akci též přišli.