Na dvůr vlksické tvrze se po loňské pauze vrátí klasik světového dramatu i klasik letních open air představení William Shakespeare s jeho nejkratší hrou Macbeth. A po velkém úspěchu, který loni ve Vlksicích sklidil, ho letos doprovodí i český klasik všech klasiků Karel Jaromír Erben, jehož balady ze slavné básnické sbírky Kytice přednesou a zahrají Jan Potměšil a Jakub Špalek. „Kytice, Svatební košile, Dceřina kletba, Zlatý kolovrat a Poklad budou k vidění v osobitém loutkovém ztvárnění těchto dvou kašpařích matadorů,“ uvedla za spolek Kašpar Lenka Bočková.

Víkendová odpoledne budou ve znamení dětí a hostů. Kolotoč pohádek zahraje v sobotu jihočeský soubor Víti Marčíka ml. Divadlo Já to jsem a v neděli se můžete těšit na Pohádku z budíku Teátru Pavla Šmída z taktéž jihočeského Hosína. Začíná se vždy ve dvě odpoledne a představení jsou určena pro děti od tří let.

Žánrová pestrost programu a okouzlující prostředí středověké tvrze jistě přiláká mnoho diváků. Původně gotická vodní tvrz ve Vlksicích byla v první polovině šestnáctého století renesančně přestavěna a od sedmnáctého století tvrz sloužila jako sýpka a skladiště. „V posledních letech je majitelem Jiřím Šamalíkem citlivě a s vkusem rekonstruována. Majitel se rozhodl nabídnout tvrz ke kulturním účelům a přispět tak k oživení kulturního dění v regionu,“ doplnila Lenka Bočková.

Kde tvrz najdete? Z Tábora směrem na Milevsko, po 20 km odbočit na Božetice a pokračovat rovně až do Vlksic. GPS: 49°28'51.08“N, 14°26'28.42“E

Program:



Po 17. 8. 21:15 Kytice

Út 18. 8. 21:15 Kytice

Čt 20. 8. 21:15 Macbeth

Pá 21. 8. 21:15 Macbeth

So 22. 8. 14:00 Kolotoč pohádek / hraje Divadlo Já to jsem / pro děti 3+

So 22. 8. 21:15 Macbeth

Ne 23. 8. 14:00 Pohádka z budíku / hraje Teátr Pavla Šmída / pro děti 3+