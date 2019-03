V zasedací místnosti Obecního úřadu Kovářov se společně s ní můžete vydat za tajemstvími Staré Prahy. Mapou budou mýty, legendy, pohádky a Staroměstský orloj. Na vyprávění bude možné zakoupit knihu Cesta mudrců a nechat si do ní napsat věnování.

"Cesta mudrců, neboli Královská, či dokonce Zlatá cesta je odpradávna všemi mudrci, králi a zasvěcenci hledanou cestou z prachu země ke slunci, ohni, popřípadě zlatu. Díky ní se pohádkový hloupý Honza z pece s popelem či Popelka z popela-prachu dostává do zlatého zámku, biblický Adam z “prachu, který se v prach zas obrátí,” znovu přichází do ohnivého nebo zlatého Nového Jeruzaléma, popřípadě ráje, pták Fénix (Ohnivák) vylétá z prachu, v němž se zrodil, do své opět ohnivé a svobodné podoby, mýtický zlatý zvon, Libušina zlatá kolébka či zlatý kalich vystoupí ze země - z prachu a alchymista či bájný templář přichází v Praze od Prašné brány do zlaté sluneční katedrály – Chrámu svatého Víta, Vojtěcha a Václava, kde se jeho Kámen mudrců (prach) znovu promění ve zlato," uvedla Šárka Ledinská.

Mapu této cesty, jež není určena jen pro krále a zasvěcence, ale pro všechny, kteří chtějí najít odpovědi na nejzákladnější otázky svého života, podle ní mimo jiné představuje pražský orloj.

Autorka se v knize zabývá hledáním odpovědí na otázky: Je možné, aby člověk žil věčně? Dokáže jednoho dne zjistit, kdo vlastně je? A co je smyslem jeho života?