Mezi ty nejzajímavější patří například studio DAMÚZA, která do Písku přijede s netradiční hrou určenou těm úplně nejmenším divákům. „Představení se jmenuje Moment, odehraje se v Gotickém příkopě v sobotu od 10 a od 14 hodin a je určeno dětem do tří let,“ upřesňuje produkční Sladovny Petra Mojžíšová.

Odnož divadla DAMÚZA s názvem Fekete Seretlek představí v sobotu od 17 hodin v okolí řeky Otavy hru volně inspirovanou Orwelovou dystopií 1984 s názvem RAT. „Toto představení je důležité rezervovat, bude omezená kapacita a vstupné sto korun,“ říká Mojžíšová.

V sobotu v Gotickém příkopě bude k vidění od 13.30 hodin loutkové představení Divadla b Malý pán. „Představení je na motivy stejnojmenného filmu, který se natáčel v píseckých lesích. Jedním z loutkoherců je také přímo režisér Radek Beran, který je zároveň jeden z našich devatenácti hrdinů,“ vysvětluje Mojžíšová.

Jihočeská stálice divadlo Continuo přijede v sobotu od 14 hodin s pohádkou o žížale s názvem ZUNA, po které bude následovat workshop, kde si budou moci děti žížalu vyrobit. Krátké divadelní představení, které bude zároveň pozvánkou na festival Duhové divadlo, zahrají žáci ZŠ Svobodná v sobotu od 15.30 na nádvoří nové knihovny, kde zároveň vystoupí i mnoho dalších píseckých spolků.

Své místo na Pískovišti rozhodně mají také workshopy. Jeden z největších bude například Orloj snivců Jaroslava Kořána, který bude probíhat v domě U Koulí v pátek i v sobotu a jedná se o zajímavou zvukovou instalaci, do které se mohou návštěvníci aktivně zapojovat. S workshopem Samoobslužné divadlo přijede českobudějovická skupina Kredance v sobotu od 10 hodin do Gotického příkopu. Od 11 hodin na tom samém místě bude storytellingový workshop Michaly Piskačové s názvem Statečníci. Za pozornost rozhodně stojí také workshop parkouristů Family of move v sobotu od 15 hodin.

Z podobného soudku za zmínku rozhodně stojí také historicky druhá písecká PechaKucha Night, kde umělci i organizátoři v krátkém čase přestaví své projekty. Zájemci mohou přijít do Gotického příkopu v pátek od 20.20 hodin.

Kristýna Barchini