Až do poloviny března si návštěvníci Sladovny budou moct užít výstavu Za barokem, divadelní projekt Volní jako ptáci a kreativní kartonovou dílnu Všude papír, jejíž součástí bude výstava papírových modelů Richarda Vyškovského a modelů z časopisu ABC. Vernisáž se uskuteční v úterý 5. listopadu v 17 hodin. K dispozici budou tvůrci, autoři, ředitelé a všechny další důležité osoby.

Divadelní projekt Volní jako ptáci je určen pro děti od 9 let a navazuje na divadelní představení Děti Lví srdce. Dětem stojícím na prahu důležitého životního okamžiku nabízí divadlo jako formu poznání sebe sama, svých blízkých, jako nástroj sebevyjádření, sdílení a katarze.

Výstava nazvaná Za barokem umožní návštěvníkům poznat baroko na vlastní kůži. Vstupte na náměstí barokního městečka a objevujte, co se ukrývá v jednotlivých domech a zákoutích.

Ze Sladovny se mimo jiné stane papírové království, a to díky projektu Laboratoř: Všude papír. Na své si přijdou milovníci papírových modelů hradů, zámků, dopravních prostředků a všeho možného, co kdy pro papírové modeláře za svého života připravil architekt Richard Vyškovský, a také to, co v průběhu minulých desetiletí přinesl časopis ABC. Součástí toho všeho bude také velká kartonová kreativní dílna, ve které se vyřádí úplně každý.