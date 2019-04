Zámek Orlík zahájil letošní sezonu poslední březnový víkend. Od začátku dubna je otevřeno denně kromě pondělí, a to od 9 do 15 hodin. Prohlídky zámku se uskuteční vždy jednou za hodinu, poslední prohlídka začíná v 15 hodin. Vstupné s českým výkladem je 150 korun.

Hrad Zvíkov, respektive Královský palác, byl letos poprvé otevřen také poslední březnový víkend. Areál hradu je volně přístupný i mimo sezonu. Po celý duben bude Královský palác otevřen vždy v soboty a neděle od 9.30 do 15.30 hodin. Výjimkou jsou Velikonoce, kdy bude otevřeno také v pátek 18. dubna a v pondělí 22. dubna ve stejný čas. Od května bude hrad otevřen i ve všední dny kromě pondělí. Vstupné do Královského paláce pro dospělé činí 100 korun.

Milevský premonstrátský klášter, který je nejstarším klášterem na jihu Čech, se otevřel návštěvníkům v pátek 5. dubna. Až do června bude otevřený pouze vždy od pátku do neděle od 9.30 do 17 hodin. Podívat se tu můžete na dvě prohlídkové trasy – sakrální stavby a život bratří premonstrátů. Prohlídka každé z nich trvá přibližně padesát minut. Na kombinaci obou tras získáte slevu.

S novou sezonou začala v barokní prelatuře také nová výstava, a to fotografií Jiřího Hladkého s názvem Kapličky, boží muka a kříže na Milevsku a Písecku.

Připravený je i další program v klášterní bazilice. V neděli 28. dubna tam bude v 15 hodin koncert Velikonoční zpěvy v podání souboru Ludus Musicus.