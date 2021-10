Už po slavnostní premiéře v pořadí již 25. bondovky muselo být všem nanejvýš jasné, že se filmoví fanoušci rozdělí na dva tábory; na ty, jež budou závěrečné loučení se s Danielem Craigem v roli agenta 007 milovat, a na ty, jež ho budou upřímně nenávidět. Pravda přitom leží někde uprostřed.

Představitel Jamese Bonda Daniel Craig. | Foto: ČTK

Hned na začátek je třeba zdůraznit jeden dost zásadní fakt, a to, že Není čas zemřít nelze označit za vyloženě dobrou ani vyloženě špatnou bondovku. Je to skvěle natočený film, nejedná se ale o bondovku v pravém slova smyslu, respektive dá se předpokládat, že zastánci „klasiky“ budou na Craiga ještě hodně dlouho nadávat. Budeme-li však pouze kritizovat a stesknout po starých dobrých časech Seana Conneryho, stanou se z nás naivní pokrytci. Ano, také jsem z Není čas zemřít vcelku zaskočený. Přesto jako milovník bondovek nabývám přesvědčení, že kult jménem „agent 007“ vydržel takto dlouho v srdcích diváků právě proto, že každý herec pojal postavu Bonda trochu odlišným způsobem. Daniel Craig (snad s výjimkou George Lazenbyho ve snímku V tajné službě Jejího Veličenstva) jej uchopil zcela jinak; udělal z něj hrdinu z masa a kostí, který je fyzicky i citově zranitelný. Craig jako jediný také vyprávěl v podstatě jeden souvislý příběh, v němž se Bond postupně proměňoval. Navíc otevřel průchod emocím, což do té doby nebylo v bondovkách až na vzácné výjimky zvykem. Právě liberální přístup v pojetí Bonda jako filmové postavy je to jediné, jak tuto legendární značku, která nás provází už od 60. let, s postupem času „nezabít.“