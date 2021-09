Režisér David Ondříček přináší po několika letech čekání komplexní portrét muže, který zasvětil celý život běhání. Neidealizuje ho ani jej neočerňuje. Zkrátka Zátopek je ve filmu takovým, jakým byl i v reálu. Především však Ondříček natočil svůj letitý sen způsobem, před nímž je třeba smeknout. Nevysvětluje, nemoralizuje. Vypráví!

Film Zátopek je konečně v kinech. | Foto: archiv pořadatele akce

Václav Neužil je za ztvárnění Emila Zátopka hoden největší nejen herecké úcty. Nic nevystihuje jeho výkon přesněji než věta: On Zátopka nehraje, on jím je. Společně s Marthou Issovou v roli Dany Zátopkové tvoří dvojici snů. On je prosťáček, ona ho miluje, a i přes některé rozpory, týkající se zejména odlišného názoru na děti, panuje mezi nimi jedinečná souhra.