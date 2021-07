V Black Widow, navzdory tomu, že se jedná o podívanou tzv. „pro všechny,“ se zajisté odráží současná atmosféra v Hollywoodu, přičemž nutnou dávku feminismu tvůrci nezapřou ani kdyby chtěli. Přesto nemohu říct, že by mi to zrovna v tomto případě nějak zvlášť vadilo. Dívčí jízda funguje výborně a v podstatě jakýkoliv vpád mužských hrdinů je tu spíše navíc (i když postava Red Guardiana úžasně baví).

Scarlett Johansson je tradičně skvělá. Příjemným překvapením je pak Rachel Weisz, a zejména Florence Pugh v roli hrdinčiny sestry Jeleny.

Líbí se mi, že krom akce je v Black Widow i dostatečné místo pro vztahy, především rodinné, což příběhu logicky poskytuje prostor pro určitý přesah. Skalní fanoušky potěší zmínky o předešlých událostech série, zkušenější diváky zase přímé či nepřímé odkazy z historie kinematografie; hlavně na staré bondovky.

První půlka je lepší; akčnější, vtipnější, soudržnější. Po úvodní sekvenci v podobě retrospektivy z 90. let se v Budapešti setkávají Johansson a Pugh, které si zpočátku celý film tak trochu kradou pro sebe a dohromady tvoří geniální dvojku, k níž se až později postupně přidávají další postavy.

Přemíře digitálních triků se v komiksu těžko vyhneme, jako celek je ovšem Black Widow natočena velmi zručně. Ačkoli je druhá polovina klasicky natahovaná a konec se neobejde bez zbytečně velkých emocí, ve výsledku je to opravdu fajn film a příjemný start nové éry MCU. Přesně splňuje to, co bych od něj jako divák očekával. Je zábavný, akční, částečně napínavý i sentimentální. To vše patří k žánru, který reprezentuje, a jsem rád, že tvůrci nezapomněli a poctivě jej dodrželi.

Hodnocení: 70%

Black Widow je v kinech od 8.7. 2021.

Black Widow; Akční / Komiks / USA / 134 min; Režie: Cate Shortland

Hrají: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour atd.