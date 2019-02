Hláška „Dycky Most!“, která doprovází nový komediální seriál Most!, už zlidověla. Pronikla i tamní na zimní stadion. Skalní fanoušci hokejistů z klubu Mostečtí lvi tam rozbalili svůj transparent a nahlas povzbuzovali svůj tým. „Seriál se nám líbí, a tak jsme se ho rozhodli podpořit,“ řekl v kotli Tomáš Urban. Objevuje se však i kritika.

„Odporné a hnusné, je to něco, na co se vůbec nedá dívat a co dělá našemu městu jen ostudu,“ napsala jedna čtenářka Deníku. Tvůrci už předem avizovali, že Most! bude kontroverzní a vyvolá i nelibost. Více se dozvíte v reportáži v úterý 22. ledna v Deníku.