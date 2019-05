Celý den se věnují projektovému tématu, získávají a třídí informace, pracují ve větších či menších skupinách, mnohdy takovému dni předchází celodenní exkurze.

Témata pro první stupeň byla zvolena vždy pro celý ročník. Prvňáčci jeli na exkurzi do ZOO Hluboká nad Vltavou, pro žáky druhých tříd byla připravena ve spolupráci s Městskou policií beseda o bezpečnosti a v další části dne rekapitulovali svůj druhý rok ve škole. Třeťáčci se vydali do Netěchovic u Týna nad Vltavou, kde navštívili Jihočeské zemědělské muzeum. Čtvrté třídy si povídaly o pověstech a páté prezentovaly jednotlivé státy Evropy.

Na druhém stupni řadu let zpracovávaly jednotlivé třídy osvědčená témata také podle ročníků. V letošním roce jsme se rozhodli pro změnu, a to zmapovat historické, kulturní a společenské události let končících na devítku. Projektový den jsme nazvali České století. Příprava projektu začala již v zimě, kdy si na schůzce žákovského parlamentu zástupci jednotlivých tříd vylosovali příslušný rok. A pak začaly velké přípravy, které vyvrcholily právě v poslední dubnový pátek.

Rok 1909 připadl třídě 8. A. Ta ho zpracovala do několika velkoformátových projektů, ve kterých se skupiny věnovaly významným událostem a osobnostem, vědě a kultuře, sportu, dalším zajímavostem a také Národnímu divadlu, jež si žáci začátkem dubna jeli osobně prohlédnout.

9. C zjišťovala informace o dvou tématech roku 1919. Jedním byla první československá bankovka a druhým cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund, jenž letos oslavil sté narozeniny.

Rok 1929 si vylosovala třída 8. C. Žáci získávali a zpracovávali informace o Českém hydrometeorologickém ústavu, jelikož právě v roce 1929 byl naměřen dosud nepřekonaný teplotní rekord minus 42,2 stupňů Celsia. Pár dní před projektem se třída do tohoto ústavu vydala. Další zajímavostí bylo například postavení lávky přes písecký ostrov.

Třída 9. B pokračovala událostmi roku 1939, událostmi ve znamení počátku druhé světové války. Protipólem pak bylo zpracování životopisu Karla Gotta, který se v tomto roce narodil.

Rok 1949 vyšel na třídu 9. A, která se zajímala o textilní závod Jitex slavící 70 let své existence. Žáci si prohlédli v muzeu výstavu věnovanou Jitexu, a dokonce si i sami ušili na šicím stroji čelenku, a to i chlapci. Jejich den vyvrcholil vlastními prezentacemi výjevů a rozhovorů ze života rodin v roce 49 ve formě digitálně zpracovaných loutkových filmů.

Třída 6. C se vydala po stopách Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky v roce 1959. Žáci vyrobili nádherné 3D projekty, například zeměkouli nebo slavnou Tatru 805.

V roce 1969 bylo vydáno první číslo časopisu Čtyřlístek, který se stal tématem pro třídu 6. A. Ta vyrobila obrovskou knihu věnovanou všem postavám Čtyřlístku, historii komiksu a také autorovi. Informace získala osobně v Muzeu Čtyřlístek v Doksech u Máchova jezera. Nakonec se všichni zasmáli při prezentaci vybraných scének ze života čtyř kamarádů, které si šesťáci připravili opravdu svědomitě, včetně kostýmů a rekvizit.

Rok 1979 v kostce zpracovala třída 7. B, zabývala se filmovou tvorbou, vydanými knihami, uvězněním Václava Havla nebo Velkou pardubickou. I tato třída navštívila Český hydrometeorologický ústav, a tak nechyběly ani teplotní rekordy.

Rok 1989 byl pro naše dějiny zásadní, a proto se třída 7. D věnovala především sametové revoluci, ale i obyčejnému životu v době komunismu. Zajímavé byly reálné ukázky oblečení nebo hraček z této doby, které žáci sami donesli.

Historií skautingu se v souvislosti s rokem 1999, kdy zemřel Jaroslav Foglar, zabývala třída 7. A. Všechny potřebné informace získali žáci opět osobně, a to v Muzeu Jaroslava Foglara v Ledči nad Sázavou, kam se vydali v polovině dubna. Dalším poutavým tématem zadaného roku se pro ně stala populární televizní soutěž Chcete být milionářem?

Roku 2009 se zhostila třída 7. C. Zabývala se významnými zahraničními návštěvami naší republiky, povodněmi či tématem prasečí chřipky.

Současnost v podobě roku 2019 připadla třídě 8. B. Shrnula ve svých pracích významná výročí, která si právě letos připomínáme, nebo se věnovala osobnostem, jež nás letos opustily. Součástí přípravy projektu byla také již uskutečněná exkurze do Prahy na výstavu 100 let česko-slovenské koruny.

Budoucnost roku 2029 ležela v rukou třídy 6. B. Děti si představovaly a diskutovaly o tom, jak bude náš život vypadat za deset let. Své vize pak převedly prakticky do 3D modelů budov a dokonalejších technologií.

Celý den se nesl v duchu čilé práce. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých a nových informací, ale především spolupracovali, domlouvali se, učili se navzájem respektovat své nápady, dělat kompromisy. Rozvíjeli tak velmi intenzivně své komunikační dovednosti a všechny další klíčové kompetence, což je cílem projektového vyučování.

Veronika Pauknerová