Kdo si tedy chce naposledy poslechnout některou z jeho písní, měl by o tomto víkendu zamířit do muzea. "Budeme naposledy natahovat závaží a roztáčet celý mechanismus, aby se každý návštěvník potěšil skočnou polkou či vídeňským valčíkem," uvádějí muzejníci.

Orchestrion by se měl vrátit na své původní místo do pošumavských Zlešic, kde by se v příštím roce měl znovu otevřít hostinec Pod zeleným hájem.

Prácheňské muzeum v Písku má orchestrion zapůjčený od března 2016.

Kromě orchestrionu jsou v muzeu k vidění také aktuální výstavy. Jedná se například o přehlídku díla známého píseckého grafika Františka Doubka v Galerii muzea a Rytířském sále nebo výstavu Spolu kamarádů malířů Valentina Horby a Josefa Duspivy a kováře Davida Habermanna v Malých výstavních síních. Obě zde zůstanou do konce letošního roku.

Volné prostory muzea navíc od první adventní neděle doplnily betlémy z vlastních muzejních sbírek.