Prácheňské muzeum v Písku je sice jako další instituce zavřené, ale i tak připravuje nové výstavy a doufá v brzké znovuotevření. Hlavním předvánočním tahákem by měla být jedna z největších přehlídek díla legendárního píseckého grafika Františka Doubka.

Prácheňské muzeum chystá výstavu děl legendárního píseckého grafika Františka Doubka. | Foto: Archiv muzea

"Ten by v letošním roce oslavil své osmdesáté narozeniny (narodil se 21. 4. 1940 v Milevsku) a takové výročí by byla chyba nechat bez připomenutí," uvádějí muzejníci. Výstava už je připravena v Galerii muzea a zároveň v Rytířském sále. Zahájena tedy bude hned při opětovném otevření muzea. Potrvá určitě až do konce tohoto roku.