Ples moderuje sportovní komentátor ČT Jan Smetana, hraje kapela Elizabeth. Během večera vystoupí tanečníci z klubu Torra Písek i karatisté z SKP Písek. Pro všechny účastníky plesu bude připravené malé občerstvení a v ceně vstupenky za 200 korun bude také slosovatelný lístek do tomboly. Vyhrát můžete například X-box, poukázku v hodnotě 5000 korun do Sportcentra Písek, zájezd pro dvě osoby do Bad Füssing, sud piva, poukázky do Sika či do Adidasu, poukázky do restaurací i do kadeřnictví a mnoho dalšího.



Ples pořádají Písecký deník, Česká unie sportu a Centrum kultury města Písku.



Vstupenky koupíte přes Centrum kultury města Písek.



Program:

Hlavní sál

19:00 Otevření sálu

19:30 Zahájení plesu moderátorem Janem Smetanou

19:35 Taneční klub Torra Písek (vystoupení dětí)

19:45 Kapela Elizabeth

20:00 Vyhlášení nejlepších sportovců Písecka za rok 2018 v kategoriích děti a junioři

20:15 Kapela Elizabeth

21:00 Vyhlášení nejlepších sportovců Písecka za rok 2018 v kategoriích dospělí a týmy

21:15 Vystoupení oddílu SKP karate Písek

21:30 Kapela Elizabeth

22:15 Vyhlášení sportovní hvězdy čtenářů Deníku, nejoblíbenějšího klubu/oddílu čtenářů Deníku a sportovní osobnosti Písecka

22:30 Taneční vystoupení (sourozenci Viktor a Tamara Houdkovi)

22:45 Kapela Elizabeth

23:30 Slosování o hodnotné ceny

23:45 – 00:30 Kapela Elizabeth

00:30 – 2:00 DJ Kali



Uhelna

21:30 – 00:00 DJ Kali