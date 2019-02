Jižní Čechy - Unikátní sbírka fotografií Zlatý fond, která zmizela z Jindřichova Hradce, by mohla být v písecké Sladovně. Podporu nabízí Jihočeský kraj.

Unikátní sbírka fotografií Zlatý fond, která zmizela z Jindřichova Hradce, by mohla být v písecké Sladovně. Podporu nabízí kraj. Na snímku Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Byl to jeden z jihočeských unikátů, ozdoba Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci. Teď je zavřený ve středočeském depozitáři. Na jih se ale může vrátit: fotografové, kteří vlastní sbírku Zlatý fond, jednají s píseckou Sladovnou. Kolekce 220 snímků stejného počtu fotografů, mezi nimiž jsou Dagmar Hochová, Bohdan Holomíček, Jan Reich či Ladislav Sitenský, by mohla zaplnit část neopravených prostor Sladovny. Myšlenku podporuje i Jihočeský kraj.

Ředitelka Sladovny Tereza Dobiášová vnímá spojení s fotografy jako příjemnou symbiózu. „Po obsahové stránce by to byl přínos. V Písku je docela zajímavá komunita fotografů, fotografie má ve městě tradici, bylo by to fajn. Neopravená část Sladovny je nevyužitá a já budu ráda, pokud se udrží její kulturní identita," říká Tereza Dobiášová.

Jeden z fotografů, kteří Zlatý fond spravují, Ivo Gil, potvrdil, že s Pískem jednají. Sladovnu velmi chválí. „Řediteka je fantastická, vede to výborně, expozice mají jedinečné. Ale je taky pravda, že dostává poměrně víc peněz než dával Jindřichův Hradec na muzeum fotografie," uvedl fotograf.

Právě finance jsou problém, na nějž možný návrat Zlatého fondu do jižních Čech naráží. Starosta Písku Ondřej Veselý sice nabízí fotografům symbolický nájem, ale dotaci na provoz považuje za nereálnou. „Další peníze z rozpočtu města už Sladovně dát nemůžeme," zdůraznil.

Jiří Zimola nabízí jednání

Podobně vidí věc Tereza Dobiášová. Uznává, že Sladovna vyšší dotaci od radnice chtít nemůže. „V této chvíli je neprůchozí, aby město navyšovalo svůj rozpočet na kulturu. Mohlo by to fungovat, pokud by fotografové nabídli seriózní model financování," vysvětlila ředitelka.

Podporu nabízí městu i fotografům vedení Jihočeského kraje. Pokud by byla šance, že by Zlatý fond zůstal na jihu, je hejtman Jiří Zimola připraven jednat se starostou Písku o tom, co by pro záchranu unikátní sbírky mohl udělat.

„Mrzí mě, že v Jindřichově Hradci došlo k rozštěpení, věděl jsem, že tam jsou určité problémy. Sladovna se stále potýká s tím, že je značně nenaplněná, jak co se týče očekávání, tak i vlastních prostor. Myslím si, že by to byla výzva, mít tam trvalou stálou výstavu Zlatého fondu. Je to impuls pro město Písek, vážně se o tom bavit," reagoval Jiří Zimola.

Zlatý fond byla nejcennější sbírka Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci. Po deseti letech tam v zimě fotografové aktivity ukončili, jižní Čechy je ale z kulturního hlediska zajímají; pochvalně již dříve hodnotili českokrumlovský Fotoateliér Seidel. „Písek je hezké město, jsou v něm filmařské školy, které mají k fotografii blízko," doplnil Ivo Gil.

Kostry jsou passé

Sladovna má díky fotografům další možnost, jak naplnit neopravené prostory. Ve hře byl Dům přírody, kde chtěl majitel krokodýlí zoo v Protivíně Miroslav Procházka vystavit živá zvířata i kostry. Tento záměr pravděpodobně zůstane na papíře. Ve hře je nově expozice sladovnictví, ředitelka Sladovny navrhla jako další variantu hospodu.

„Od Miroslava Procházky jsme nedostali žádnou oficiální žádost, jak by to chtěl řešit – že nám ukáže pár fotek, rozhodně nestačí," podotkl starosta Ondřej Veselý. Expozice sladovnictví by stála včetně přestavby prostor, nového výtahu a vybavení 25 milionů korun. Město podá žádost o dotaci 15 milionů do ROPu, zbylých deset milionů je podle starosty ochotné zaplatit ze svého.

Kauza Zlatý fond

Národní muzeum fotografie (NMF) v Jindřichově Hradci se rozdělilo na dvě části. Na jihu Čech zůstalo Muzeum fotografie a moderních obrazových médií. Národní muzeum fotografie, za nímž stojí skupina fotografů, kteří před 11 lety iniciovali vznik hradeckého muzea, si odvezli unikátní sbírku Zlatý fond. Nyní hledají nové sídlo muzea, které by naplňovalo i jeden z hlavních cílů, záchranu fotografie.

