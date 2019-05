Písek - Ve dnech 24. až 26. května se uskuteční 58. celostátní přehlídka experimentujícího divadla Šrámkův Písek. Přehlídka se bude konat v Divadle Pod čarou, Divadle Fráni Šrámka, prostorách Centra kultury města Písku a na dalších místech.

Šrámkův Písek. | Foto: Archiv organizátorů

Šrámkův Písek je koncipován jako celostátní přehlídka neprofesionálních divadelních souborů, které využívají experimentální a alternativní postupy na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů. Hlavními cíli přehlídky jsou dialog, vzájemná inspirace a otevření hranic mezi různými metodami a formami práce v divadelních souborech. Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení – pouze není určena dětským souborům do patnácti let. Celostátní přehlídce předcházejí krajské postupové přehlídky. Vzdělávací část přehlídky je realizována samostatně v termínu od 16. do 25. srpna jako Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku S.M.A.D. 2019.