Hned v úvodu večera Písecký komorní orchestr zahraje výběr ze smyčcových serenád Antonína Dvořáka, Josefa Suka a Leoše Janáčka. Následně vystoupí sólisté klarinetista Radek Žitný a violoncellista Ivan Vokáč. Radek Žitný v orchestru začal hrát jako student konzervatoře a postupně s Píseckým komorním orchestrem vystupoval mnohokrát jako sólista, ať už jako klarinetista nebo hráč na basetový roh či saxofon. Na koncertě zahraje Rossiniho Introdukci a Téma s variacemi. Ivan Vokáč v orchestru začínal v docela útlém věku, tehdy jako žák Oldřicha Kavaleho. V současné době je členem České filharmonie ale zároveň i hráčem několika komorních uskupení. Posluchači se mohou těšit na koncert a moll francouzského skladatele z přelomu 19. a 20. století C.Saint-Saënse. V závěru slavnostního večera se představí už zmíněná vynikající harfistka Jana Boušková. V jejím podání si posluchači budou moci poslechnout koncert C dur pro harfu a orchestr, jehož autorem je francouzský skladatel F. A. Boildieu.

Písecký komorní orchestr založil v roce 1958 tehdy čerstvý absolvent AMU Jiří Chvála a tehdejší primář interního oddělení nemocnice v Písku MUDr. Augustin Süss. Prví členové byli především hudební pedagogové z Písku a okolních měst, ale také studenti, vysokoškoláci, žáci konzervatoří a lidé různých zaměstnání, jejichž zálibou bylo hraní na hudební nástroj. První koncert orchestr odehrál 28. února 1959. Od 60. let orchestr koncertoval nejen v Písku, ale i v zahraničí na festivalech neprofesionálních orchestrů.

Za dobu existence orchestru jím prošly desítky výborných hudebníků. Někteří zůstali členy po desetiletí, jiní jen několik sezón. Někteří hudební obor studovali, jiní mají hudbu jako koníček. Důležitá pro orchestr po celou dobu jeho existence byla skutečnost, že mu byli téměř vždy nakloněni představitelé města a pracovníci z oblasti kultury. Tato situace trvá vlastně do dnešních dnů a jen málokteré město velikosti Písku se může pochlubit svým vlastním orchestrem takové úrovně. Neméně důležité je ale i to, že PIKO má stabilní okruh posluchačů, kteří na „svůj“ orchestr pravidelně chodí. A tak nezbývá, než si přát i do budoucna, aby stále existovala parta nadšenců, kterým stojí za to trávit své volné chvíle společně při zkouškách a následně při koncertech, na kterých se snaží svou radost z hudby předávat publiku.

V úterním (19. listopadu) Píseckém deníku najdete soutěž o dvě vstupenky na slavnostní koncert.

Kateřina Koželuhová, CKMP