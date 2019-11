Na úterý se připravuje velká akce, protože se v jeden okamžik otevřou hned tři výstavy. A to ještě součástí jedné z nich budou další tři.

Z expozic, které patřily do letního programu, se Sladovna rozloučili s Góóólem, který se stěhuje do Plzně a bude k zažití v tamním prostoru DEPO2015 a k dispozici už nebude ani odpočinková Snárna.

A na co nového, že se návštěvníci mohou těšit? Místo fotbalového hřiště a hrdinů, kteří se na něm proháněli, vyroste ve druhém patře galerie barokní městečko. Návštěvníci se přenesou do časů dávno minulých a budou objevovat tehdejší povolání, architekturu a spoustu dalšího. A jak jinak by se výstava mohla jmenovat než Za barokem?

Pro příznivce papíru a papírových modelů má Sladovna trochu netradiční chuťovku. Netradiční, protože v Galerii hrou bude po hodně dlouhé době něco, na co si nepůjde sáhnout. K vidění totiž budou křehké papírové modely architekta Richarda Vyškovského a modely z časopisu ABC. Ale aby to nebylo pouze o koukání, součástí papírové expozice bude velká kartonová dílna, kde se naopak vyřádí úplně každý. Budou se stavět hrady i jiné objekty, bude se bojovat, tvořit i bořit.

Poslední z novinek je divadelní představení navazující na Děti Lví srdce. Bude se jmenovat Volní jako ptáci a tentokrát bude určené spíše starším dětem od devíti let. Dětem stojícím na prahu důležitého životního prahu nabízí Volní jako ptáci divadlo jako formu poznání sebe sama, svých blízkých, jako nástroj sebevyjádření.

Sladovna nové výstavy představí v úterý 5. listopadu v 17 hodin. Od 6. listopadu má galerie otevřeno podle standardní otevírací doby.