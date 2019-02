Písek - Radnici asi kultura v Písku nezajímá. Jak jinak vysvětlit, že na úterní diskusi, kde byly otevřeny otázky ke slavnostem Dotkni se Písku a grantovým programům v Divadelní kavárně přišli dva zastupitelé ze 27.

Kulturní fórum v Divadelní kavárně v Písku - 24.6. 2008. | Foto: Deník/ Zbyněk Konvička

„Proč jde čím dál méně peněz do živé kultury? Kde je padesát až šedesát procent prostředků vyčleněných z rozpočtu kultury na granty?“ ptal se Karel Petro, člen Divadla Pod čarou.

Podle Ludmily Koštové, vedoucí odboru kultury města, rozdělilo usnesení peníze z rozpočtu na rok 2005 na zmíněný poměr. „Nedeklarovalo, že tyto prostředky budou do budoucna takto dále rozdělovány,“ řekla Koštová.

S tím nesouhlasil člen kulturní komise a svolavatel kulturního fóra Martin Zborník. „Žádné z usnesení zastupitelstva neupravuje rozdělení peněz z roku 2005, je potvrzeno i dvěma dalšími rozhodnutími,“ uvedl.

V diskusi padl i návrh, aby byly v plné výši podpořeny jen vítězné projekty. Co však s penězi, které zbudou v grantovém programu? Možnou cestu naznačil Zborník: „Nevyčerpané peníze, které se vrací do rozpočtu města, propadají a nevrací se zpět do kultury.

Funkčním modelem by mohl být samostatný nadační fond, který by spravovalo město a hospodařilo by s penězi, které by dostalo. Nic by se do městské kasy nemuselo vracet.“

V necelé polovině fóra předčasně odešly vedoucí odboru kultury Ludmila Koštová a místostarostka Eva Veselá, která má resort kultury v Písku na starosti. „Odešla jsem kvůli svému programu. Jinak jsem tam měla dva lidi, od kterých informace dostanu,“ uvedla důvod svého odchodu Eva Veselá.

