Milevsko -V městské knihovně je připravena výstava fotografií ke 150. výročí milevských maškar. Lidé si ji mohou prohlédnout i o masopustu.

Výstavu s názvem 150 let milevských maškar, kterou připravil milevský fotoklub CvakyCvak ve spolupráci s maškarním sdružením a muzeem, si zájemci mají možnost prohlédnout až do 29. února. Snímek je z pondělní vernisáže | Foto: Deník/Klára Černá

Fotografie z milevských maškar staré desítky let, plakáty, ale i „hlava“ populárního Bakuse jsou k vidění v městské knihovně. Milevsko pojalo jubilejní 150. maškarní průvod, který se uskuteční příští týden v sobotu, velkolepě. Masopust nabídne bohatý doprovodný program. Jeho součástí bude i výstava v knihovně. Její vernisáž se konala v pondělí odpoledne.



„Předloni na podzim mě oslovil předseda maškarního sdružení Karel Procházka, jestli bychom byli ochotni něco pro maškary udělat, třeba jít do průvodu. Do průvodu nejdu, na to nejsem, ale nabídl jsem, že bychom mohli pomoci s fotografiemi, s fotografováním, to nás baví, to umíme,“ vysvětlil na pondělní vernisáži Martin Pelich z místního fotoklubu CvakyCvak. „Napadlo mě, že bychom mohli udělat prezentaci. Loni to nevyšlo, ale letos, kdy maškary slaví 150 let, se výstava k výročí hodí,“ dodal fotograf Pelich.



Výsledkem je výstava dobových fotografií jak ze sbírek Milevského muzea, tak i snímků z posledních ročníků. První fotografie je z roku 1889. Další z počátku devadesátých let devatenáctého století. „Možná, že jsou mezi nimi i starší fotografie, ale bohužel nevíme, jak je správně datovat,“ řekl Martin Pelich.



Organizátoři výstavy měli těžký úkol, z mnoha snímků vybrat ty nejlepší. „Fotografií je moc a prostory nejsou velké, abychom vystavili všechny. Snažili jsme se udělat průřez,“ dodal Pelich, který při přípravě výstavy narazil na problém datace snímků. „V Milevském muzeu i v maškarním sdružení je mnoho fotografií, které jsou totožné, ale u každé je napsaný jiný rok. Roky, které uvádíme tady na panelech, musíte brát v uvozovkách,“ dodal.



Na výstavě, která potrvá do středy 29. února, čekají na návštěvníky kromě fotografií i plakáty, které jsou z roku 1949 až po současnost, nebo dobové masky. Některé zapůjčilo Milevské muzeum a ty novější opravilo maškarní sdružení. „Pokud vás tato výstava zaujala a budete si chtít prohlédnout více fotografií, navštivte stránky milevskemaskary.cz, kde je už asi patnáct set fotografií,“ dodal.