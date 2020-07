Jen holou základní konstrukci otáčivého hlediště teď mohou v zahradě českokrumlovského zámku vidět návštěvníci známé památky. V letošní sezóně chybějí bohaté kostýmy a herecké výkony, ale neobvyklý pohled do zákulisí divadelního unikátu je svým způsobem také zajímavý a představuje alespoň malou náplast za představení, která vyštval ze zámeckého parku koronavirus.

Otáčivé hlediště patří pod Jihočeské divadlo, jehož zřizovatelem je město České Budějovice. To se rozhodlo zrušit sezónu kvůli jarním omezením, jež si vynutil koronavirus a tento rok věnovat opravám.

Podle náměstka primátora Petra Holického už je nyní dokončen první krok. Hlediště bylo rozebráno až na základní konstrukci. „Naštěstí se ukázalo, že koroze nedosahuje té úrovně, aby bylo nutné měnit některé konstrukční prvky,“ říká k aktuálnímu stavu zařízení Petr Holický.

Otáčko se opravuje proto, aby vydrželo až do roku 2023. Pak má začít stavba nového hlediště.

Elektroinstalace, část stavebních konstrukcí nebo kovové díly. Všech uvedených součástí otáčivého hlediště v zahradě českokrumlovského zámku se dotkne zahájená rekonstrukce.

Podle náměstka primátora Petra Holického už nyní hlediště bylo rozebráno až na základní konstrukci a město rozhodlo o vypsání zakázky na část oprav. „Skončila část přípravných a projektových prací. Naštěstí se ukázalo, že koroze nedosahuje té úrovně, aby bylo nutné měnit některé konstrukční prvky,“ říká k aktuálnímu stavu divadelního unikátu Petr Holický s tím, že z rozsahu koroze panovaly největší obavy.

Tento týden budějovičtí radní odsouhlasili první zakázku na přímé opravy, týká se prací stavebního charakteru. „Celkem spěcháme, protože chceme, aby byla točna připravena na příští sezónu,“ zdůrazňuje Petr Holický.

Připravuje se zaizolování spodní stavby proti zatékání vody, budou například přezděny konstrukce pod podlahou. Chystá se i namontování nových sedaček. Podle Petra Holického se má cena za nyní plánovanou etapu prací vejít do deseti milionů korun.

V další etapě bude následovat „elektrická“ část. Počítá se s tím, že něco ze současného zařízení bude možné použít i nadále, něco bude třeba pořídit nové.

Podle náměstka primátora Juraje Thomy mají České Budějovice na akci připraveno přes 20 milionů korun. Petr Holický míní, že se podaří městu do této částky vejít nebo ještě ušetří.

Podle ředitele divadla Lukáše Průdka jde hlavně o zachránění sezony 2021. Původně bylo v plánu začít s opravami letos po sezoně. „Ukázalo se, že je to technologicky náročné a nemožné rozfázovat tak, aby se oprava vešla mezi dvě sezony,“ vysvětluje Lukáš Průdek. Divadlo by letos navíc kvůli koronavirové pauze nestihlo připravit obě nové premiéry před točnu a vracelo by zřejmě vstupné divákům. Ztráta by mohla činit až deset milionů.

Město České Budějovice připravuje s partnery podle náměstka primátora Juraje Thomy také úplně nové otáčivé hlediště (nynější opravovaná konstrukce je na snímku). V národním investičním plánu na roky 2020-2050 se totiž počítá s novým multifunkčním divadlem za 1,5 miliardy korun.