Milevsko - Držitelka Oscara zazpívá 9. srpna na nádvoří kláštera. Jako hosta s sebou přiveze Ira, nástupce Toma Waitse.

Oscarová Markéta Irglová zahraje 9. srpna v Milevsku. | Foto: Deník/ Drahomír Stulír

Dvakrát tam zpívala s Glenem Hansardem, loni poprvé s vlastní kapelou. Letos se držitelka Oscara Markéta Irglová do Milevska vrátí 9. srpna a na nádvoří tamního kláštera přiveze klavíristu Duka Speciala, jehož kritika pasuje na nástupce Toma Waitse.

Do Česka přiletí čtyřiadvacetiletá zpěvačka z Islandu, kde pracuje na své druhé sólové desce, poté se přesune do jihovýchodní Asie. Nová nahrávka bude oproti prvotině s názvem Anar zvukově bohatší. „Představí se více nástrojů, písně vyplní smyčcové, dechové a vokální aranže. Také je více rytmická a dynamická," řekla Markéta Irglová, která Oscara získala v roce 2008 za píseň Falling Slowly z filmu Once.

Na koncertě zazní písničky z alba Anar, ceněného kritikou i posluchači, dále písně, které proslavil zmíněný film, a také několik novinek z právě natáčené desky.

Jako host zahraje Duke Special, severoirský zpěvák a klavírista. „Předvede svou směsici kabaretně-folkového undergroundu, kterému s obdivem tleskali v Glastonbury, londýnském Královském divadle nebo newyorském Metropolitním muzeu umění. Pokud to situace dovolí, dá se očekávat i překvapení v podobě společného duetu," nastínil Marek Irgl, otec písničkářky a pořadatel koncertů.

Balady jak Elton John

Duke Special hrál v Česku již před dvěma lety, kdy si ho jako předskokana pozval Glen Hansard, někdejší partner i spoluhráč Irglové a lídr skupiny The Frames. Publikum v Divadle Archa tehdy nadchl. Jedenačtyřicetiletý hudebník se podílel i na vzpomínkovém pořadu na irskou Edith Piaf, hvězdu 50. let Ruby Murray. Dva živé koncerty, kdy zpíval její písně s doprovodem symfonického orchestru, sklidily nadšené reakce.

„Jako klavírista a zpěvák dovede vykouzlit jemné milostné balady v duchu tradičního písničkářství typu Eltona Johna, stejně jako skladby inspirované vaudevillovým divadlem a kabaretem 19. století. Je mistrem improvizace, dokáže si zahrát s kýmkoliv," upozornil spoluorganizátor milevského koncertu Josef Veverka.

Svého hosta vyzdvihla i sama Irglová, která ho poprvé potkala v Belfastu. Stejně jako ona hraje na klavír a zpívá, ale jeho přednes je dynamičtější. „Má více poloh, krásnou barvu hlasu a výborné, chytré i citlivé texty. Hodně se angažuje v divadle a jeho hudba je jím řízlá," popsala Irglová.



Ta se do České republiky vrací pravidelně v létě. Letošní rok tak není výjimkou. „Nejsou to ani tak festivaly, ostatně většinou hrajeme i letos mimo ně, ale spíše celková atmosféra. Lidé mají díky sluníčku dobrou náladu, koncertem většinou noc ještě nekončí, naopak, dlouho se sedí venku, často jsou to zážitky přímo magické," shrnula pocity z hraní v Česku Markéta Irglová.

Hraní v Milevsku je pro ni tradice

K Milevsku a jižním Čechám vůbec se jí vážou krásné vzpomínky. Několikrát zde hrála během letních turné a poznala tu řadu sympatických lidí. „Vždy jsme prožívali krásné chvíle, slunečné dny, cestování mimo hlavní cesty v malebné krajině. Prostě prázdninová pohoda. Hraní v Milevsku – to už je pro mě tradice," usmívá se zpěvačka.

Možná, že na cestách po Česku složí nové písně: snaží se totiž naslouchat, odkud hudba přichází a nechat se tím vést. Hodně ji inspiruje příroda. Když pracuje na textech, jde se většinou projít někam, kde je zeleno a na konci procházky má kus práce hotový.

„Jsou dny, kdy je člověk zamyšlený nebo pozoruje vlastní citové pochody, hledá odpovědi na otázky a jindy si naopak zase užívá života a nemá čas na to, aby se nad nimi zamyslel," načrtla Irglová.

Její koncert na nádvoří milevského kláštera začne 9. srpna od 19 hodin. V předprodejích (milevské infocentrum nebo táborské knihkupectví Orion) stojí vstupenky 250, na místě 300 korun.