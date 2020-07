Sladovna ve čtvrtek 2. července zahájila novou zážitkovou výstavu Leťme vysoko. Vzhledem k nepřízni počasí se musel několikrát upravovat program vernisáže, jehož součástí měli být létající artisté na nádvoří Sladovny, ale nakonec si kolektiv Sladovny se vším poradil.

Vernisáž výstavy Leťme vysoko v písecké dětské galerii Sladovna. | Foto: Deník / Petr Brůha

Výstava dává odpovědi na zvídavé otázky dětí a zároveň vyzývá k pokládání dalších otázek o současném leteckém průmyslu a jeho ekologických dopadech. To vše hravou formou, aby si děti ani nevšimly, co vše se naučily. „Proletíte se cestou od pradávných představ člověka o létání, přes vše co létá v přírodě až k létání současnosti a nahlédnete také do budoucnosti,“ láká ředitel Sladovny Adam Langer.