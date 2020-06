Jedná se o český unikát, jelikož jde o jediné muzeum v ČR, které se zaměřuje na dějiny zdejší národopisné tradice – masopustních průvodů.

Muzeum je po vynucené přestávce opět otevřené veřejnosti. Navštívit ho můžete na milevském náměstí E. Beneše od pondělí do soboty od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin a v neděli a o státních svátcích od 13 do 17 hodin.

Koncem roku 2017 byly Milevské maškary zapsány na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.