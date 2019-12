Písecko nabízí na sobotu 28. prosince hned několik akcí. Můžete se projít hezkou krajinou, pobavit se při kouzelnickém vystoupení nebo si zatancovat při rockové muzice.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jakub Volný

Od 9 do 10 hodin startuje už 17. ročník pochodu Z Kovářova do Kovářova, a to tradičně v Restauraci Na křižovatce. Za startovné 50 korun dostanou účastníci na startu mapku a na trase polévku.